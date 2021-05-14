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Заочне судочинство: у Раді заперечують небезпеку зловживань правоохоронцями

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 13:57
Заочне судочинство: у Раді заперечують небезпеку зловживань правоохоронцями Фото: в Раді запевнили, що зловживань правоохоронців при заочному судочинстві не буде (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні в Україні набрав чинності закон про процедуру заочного арешту та судочинства для розгляду в судах "справ Майдану". У Верховній раді запевняють, що зловживань з боку правоохоронців не буде.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Глава підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов заперечив, що правоохоронці зможуть зловживати цим законом, щоб судити заочно навіть тих, хто перебуває в Україні.

"Положеннями КПК встановлений обов’язок прокурора або слідчого довести, що підозрюваний переховується за межами України або на окупованих територіях, чи у Росії з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Інакше слідчий суддя відмовить у проведенні спеціального досудового розслідування", - пояснив нардеп.

Він додав, що закон визначає понад 50 статей Кримінального процесуального кодексу, за якими можна притягнути злочинця до кримінальної відповідальності "заочно".

Це стосується злочинів проти основ нацбезпеки, окремих злочинів проти життя та здоров’я, проти волі, честі та гідності особи, службових злочинів, злочинів проти миру та безпеки людства.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні 27 квітня. Він необхідний для розгляду в судах "справ Майдану".

До цього в парламенті говорили про побоювання нардепів, що документ зможуть застосувати проти них самих.

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