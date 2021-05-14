Заочне судочинство: у Раді заперечують небезпеку зловживань правоохоронцями

Сьогодні в Україні набрав чинності закон про процедуру заочного арешту та судочинства для розгляду в судах "справ Майдану". У Верховній раді запевняють, що зловживань з боку правоохоронців не буде.

Глава підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов заперечив, що правоохоронці зможуть зловживати цим законом, щоб судити заочно навіть тих, хто перебуває в Україні.

"Положеннями КПК встановлений обов’язок прокурора або слідчого довести, що підозрюваний переховується за межами України або на окупованих територіях, чи у Росії з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Інакше слідчий суддя відмовить у проведенні спеціального досудового розслідування", - пояснив нардеп.

Він додав, що закон визначає понад 50 статей Кримінального процесуального кодексу, за якими можна притягнути злочинця до кримінальної відповідальності "заочно".

Це стосується злочинів проти основ нацбезпеки, окремих злочинів проти життя та здоров’я, проти волі, честі та гідності особи, службових злочинів, злочинів проти миру та безпеки людства.