Слишком даже для России. Азарова сделали академиком с "нулевым индексом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза ".

В России Азаров является доктором геолого-минералогических наук, но теперь его избрали еще и академиком в отделении наук о Земле, по специальности "горные науки".

Кандидатуру Азарова якобы поддержали 527 академиков, еще 14 выступили против, а 15 воздержались.

Реакция научного сообщества

В сообществе ученых T-invariant называют избрание Азарова прецедентом, поскольку академиком РАН впервые стал человек с индексом Хирша - ноль. Заметим, что Индекс Хирша - это показатель влиятельности ученого, основанный на количестве публикаций и их цитирований.

В то же время T-invariant сообщали, что двух членов-корреспондентов Елену Березович и Федора Успенского не утвердили, как академиков, ведь они три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.