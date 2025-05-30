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Слишком даже для России. Азарова сделали академиком с "нулевым индексом"

Россия, Пятница 30 мая 2025 22:41
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Слишком даже для России. Азарова сделали академиком с "нулевым индексом" Фото: беглый премьер из Украины Николай Азаров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук. Это вызвало волну возмущения в научном сообществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

В России Азаров является доктором геолого-минералогических наук, но теперь его избрали еще и академиком в отделении наук о Земле, по специальности "горные науки".

Кандидатуру Азарова якобы поддержали 527 академиков, еще 14 выступили против, а 15 воздержались.

Реакция научного сообщества

В сообществе ученых T-invariant называют избрание Азарова прецедентом, поскольку академиком РАН впервые стал человек с индексом Хирша - ноль. Заметим, что Индекс Хирша - это показатель влиятельности ученого, основанный на количестве публикаций и их цитирований.

В то же время T-invariant сообщали, что двух членов-корреспондентов Елену Березович и Федора Успенского не утвердили, как академиков, ведь они три года назад подписали письмо против российского вторжения в Украину.

Кто такой Николай Азаров

Напомним, что Николай Азаров это бывший премьер-министр, который сбежал из Украины после Революции Достоинства и поселился в России.

Стоит заметить, что Азаров в 1971 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности "геолог-геофизик". В течение 1971-1984 он работал на предприятиях угольной отрасли в Подмосковье.

Получил степень доктора геолого-минералогических наук с 1986, а уже с 1991 года - профессор. С 1984 по 1995 был директором Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела Министерства угольной промышленности Украины.

Он также был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, однако был исключен из нее в 2022 году за поддержку российской агрессии против Украины.

Заметим также, что в прошлом году бывший премьер-министр Николай Азаров потерял ордена "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный экономист Украины".

Кроме того, мы писали, что по Азарову ударили санкции Канады, когда страна Канада ввела санкции против бывших соратников беглого президента Виктора Януковича.

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