Азаров, Пшонка і не тільки. Канада ввела санкції проти колишніх соратників Януковича

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади .

Уряд Канади вважає, що ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.

У зв'язку з цим, країна ввела санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:

Микола Азаров;

Олексій Азаров;

Раїса Богатирьова;

Андрій Клюєв;

Сергій Курченко;

Віктор Пшонка;

Артем Пшонка;

Дмитро Табачник;

Олександр Якименко;

Віталій Захарченко.