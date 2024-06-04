Азаров, Пшонка і не тільки. Канада ввела санкції проти колишніх соратників Януковича
Канада ввела санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади.
Уряд Канади вважає, що ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.
У зв'язку з цим, країна ввела санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:
- Микола Азаров;
- Олексій Азаров;
- Раїса Богатирьова;
- Андрій Клюєв;
- Сергій Курченко;
- Віктор Пшонка;
- Артем Пшонка;
- Дмитро Табачник;
- Олександр Якименко;
- Віталій Захарченко.
До всіх них урядом Канади буде застосовано спеціальні економічні заходи.
Санкції від Канади
Зауважимо, що Канада є одним з союзників України. Уряд Канади постійно посилює тиск на Російську Федерацію шляхом введення санкцій щодо росіян, а також союзників Москви, як, наприклад - Білорусь.
Ми повідомляли, що на початку весни Канада розширила список санкцій росіян. Туди потрапили 6 людей.
Водночас днями Канада ввела санкції проти компаній, які перевозили балістичні ракети з КНДР до РФ.
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