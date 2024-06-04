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Азаров, Пшонка і не тільки. Канада ввела санкції проти колишніх соратників Януковича

Канада, Вівторок 04 червня 2024 16:36
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Азаров, Пшонка і не тільки. Канада ввела санкції проти колишніх соратників Януковича Фото: Канада ввела санкції проти колишніх соратників Януковича (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Каріна Левицька

Канада ввела санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади.

Уряд Канади вважає, що ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.

У зв'язку з цим, країна ввела санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:

  • Микола Азаров;
  • Олексій Азаров;
  • Раїса Богатирьова;
  • Андрій Клюєв;
  • Сергій Курченко;
  • Віктор Пшонка;
  • Артем Пшонка;
  • Дмитро Табачник;
  • Олександр Якименко;
  • Віталій Захарченко.

До всіх них урядом Канади буде застосовано спеціальні економічні заходи.

Санкції від Канади

Зауважимо, що Канада є одним з союзників України. Уряд Канади постійно посилює тиск на Російську Федерацію шляхом введення санкцій щодо росіян, а також союзників Москви, як, наприклад - Білорусь.

Ми повідомляли, що на початку весни Канада розширила список санкцій росіян. Туди потрапили 6 людей.

Водночас днями Канада ввела санкції проти компаній, які перевозили балістичні ракети з КНДР до РФ.

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