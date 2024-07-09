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В Україні готують нові штрафи для водіїв: за що планують карати

Вівторок 09 липня 2024 14:15
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В Україні готують нові штрафи для водіїв: за що планують карати Українців пропонують карати за фальсифікацію пробігу транспортних засобів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На тлі поширеної в Україні практики фальсифікації пробігу вживаних транспортних засобів під час продажу третім особам, Верховній Раді пропонують розглянути та схвалити проект закону №10216 щодо покарання за такі дії.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект, а також що саме він пропонує змінити.

Основне про проект закону

Проект закону №10216 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу було зареєстровано у Верховній Раді 6 листопада 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Артем Дмитрук.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

В Україні готують нові штрафи для водіїв: за що планують карати

Проект закону №10216 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Станом на зараз документ надано народним обранцям для ознайомлення.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проекту закону №10216 спрямований на запобігання фальсифікаціям щодо пробігу вживаного транспортного засобу (ТЗ).

Оскільки нині практика фальсифікації пробігу вживаного ТЗ під час продажу є досить поширеною, документ пропонує (з метою недопущення введення в оману покупців):

  • доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) нормами щодо адміністративної відповідальності за фальсифікацію пробігу вживаного ТЗ з метою продажу третім особам - якщо такий факт було виявлено під час реєстрації (перереєстрації) ТЗ
  • визначити органом, який складатиме протоколи про адміністративні правопорушення, Національну поліцію України

Для цього КУпАП пропонується доповнити статтею 121-4 "Фальсифікація пробігу вживаного транспортного засобу". З неї випливає, що:

  • фальсифікація пробігу вживаного ТЗ із метою продажу третім особам, яка виявлена під час реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
  • повторне порушення впродовж року (для особи, яку вже було оштрафовано за це раніше) - тягне за собою накладення штрафу від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Варто зазначити, що згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, "якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень".

Отже, за перший випадок фальсифікації пробігу машини українців зможуть штрафувати на суму від 8 500 до 17 000 гривень.

За повторне порушення впродовж року доведеться сплатити від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за які порушення ПДР в Україні найбільші штрафи.

Читайте також, як продати машину через "Дію".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №10216, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Податковий кодекс України.

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