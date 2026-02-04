Занадто дорого: Британія хоче відправити в Україну дешеві безпілотники

У Великій Британії переглядають підхід до використання розвідувальних безпілотників, і заявляють про намір зосередитися на більш сучасних і економічних системах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.
Читайте також: Чому українські дрони не бояться морозів? Стало відомо, як ЗСУ "утеплюють" БПЛА
Розвідувальні дрони Watchkeeper протягом років залишалися однією з найбільш спірних програм британських збройних сил.
Як повідомляє джерело, вже в листопаді цього року країна має отримати нову передову систему, яка прийде на зміну цим БПЛА.
Це означає, що заміна з'явиться значно раніше раніше раніше запланованого терміну виведення Watchkeeper з експлуатації, який був намічений на березень 2027 року. Зазначається, що нова платформа враховуватиме актуальний бойовий досвід і сучасні технологічні рішення.
Ще з 2023 року у Великій Британії почали сумніватися в доцільності подальшого використання цих дронів.
Загалом було закуплено 54 апарати, однак програма виявилася істотно дорожчою за запланований бюджет - 1,35 млрд фунтів стерлінгів замість 800 млн.
Крім того, з 2014 року Watchkeeper регулярно потрапляли в аварії, а їхня функціональність обмежувалася винятково розвідкою, що давало змогу замінити систему на більш компактні та дешеві аналоги.
Минулого року Лондон запустив програму пошуку заміни проблемним БПЛА. Серед можливих кандидатів називали українське рішення Raybird (ACS-3) компанії Skyeton, що входить до NAUDI.
До його переваг відносять можливість перебувати в повітрі понад добу і підтверджений досвід застосування в умовах інтенсивних бойових дій.
Водночас підкреслюється, що списані Watchkeeper не будуть передані Україні. Натомість Велика Британія має намір інвестувати в нові, більш стійкі та економічно ефективні безпілотні системи.
Причини такого рішення пов'язані з уразливістю Watchkeeper до російської ППО, високими витратами на обслуговування, необхідністю додаткової інфраструктури та підготовки персоналу, а також значним числом аварій.
Окремою проблемою раніше ставала підготовка операторів, яку ускладнювали погодні умови та обмежений льотний час.
Нагадуємо, що європейська оборонна галузь на тлі зростання загрози з боку масових і недорогих безпілотників прискорює перехід від дослідних розробок до серійного випуску засобів протидії дронам. У цьому контексті німецький стартап TYTAN Technologies повідомив про відкриття нового виробничого об'єкта в Баварії, а також про укладення меморандуму про взаєморозуміння з відомим розробником радіолокаційних систем HENSOLDT.
Зазначимо, що польські військово-повітряні сили продовжують розглядати варіанти нарощування бойових можливостей авіації і виявляють зацікавленість у легких штурмових літаках, які можуть використовуватися для боротьби з ворожими безпілотниками.