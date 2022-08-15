Заморозят ли в Украине соцвыплаты и пенсии: ответ Минфина

"Сложный вопрос. И я предлагаю его определить ближе к тому, когда у нас будут окончательные цифры бюджета. Я понимаю, что это социально чувствительный вопрос, но цена его очень высокая. Поэтому надо определяться ближе, когда у нас будет понятен уже конечный вариант бюджета", - сказал министр.

Что касается индексация пенсий, то, как подтвердил Марченко, это автоматическое решение, закрепленное законом. Вместе с тем, и здесь "есть над чем поговорить".

"Если б не было войны, этот вопрос даже не обсуждался. Но поскольку у нас довольно сложный бюджет, сложная ситуация... Я надеюсь, что мы найдем мудрое решение", - отметил министр.