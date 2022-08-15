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Чи заморозять в Україні соцвиплати та пенсії: відповідь Мінфіну

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

У Мінфіну поки немає чіткої відповіді на питання, чи планується індексація соціальних стандартів, враховуючи прогноз по високій інфляції цього та наступного року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Складне питання. І я пропоную його визначити ближче до того, коли у нас будуть остаточні цифри бюджету. Я розумію, що це соціально-чутливе питання, але ціна його дуже висока. Тому треба визначатися ближче, коли у нас буде зрозуміло вже кінцевий варіант бюджету", - сказав міністр.

Що стосується індексація пенсій, то, як підтвердив Марченко, це автоматичне рішення, закріплене законом. Разом з тим, і тут "є над чим поговорити".

"Якщо б не було війни, це питання навіть не обговорювалось. Але оскільки у нас досить складний бюджет, складна ситуація… Я сподіваюсь, що ми знайдемо мудре рішення", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Мінфін та роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати у 2023 році. Позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків.

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Міністерство фінансів України