ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи заморозять в Україні соцвиплати та пенсії: відповідь Мінфіну

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 серпня 2022 11:44
Чи заморозять в Україні соцвиплати та пенсії: відповідь Мінфіну Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

У Мінфіну поки немає чіткої відповіді на питання, чи планується індексація соціальних стандартів, враховуючи прогноз по високій інфляції цього та наступного року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Складне питання. І я пропоную його визначити ближче до того, коли у нас будуть остаточні цифри бюджету. Я розумію, що це соціально-чутливе питання, але ціна його дуже висока. Тому треба визначатися ближче, коли у нас буде зрозуміло вже кінцевий варіант бюджету", - сказав міністр.

Що стосується індексація пенсій, то, як підтвердив Марченко, це автоматичне рішення, закріплене законом. Разом з тим, і тут "є над чим поговорити".

"Якщо б не було війни, це питання навіть не обговорювалось. Але оскільки у нас досить складний бюджет, складна ситуація… Я сподіваюсь, що ми знайдемо мудре рішення", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Мінфін та роботодавці виступають проти підвищення мінімальної зарплати у 2023 році. Позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних видатків.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України
NEWS
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
Мінус вертоліт і 200 окупантів: Генштаб розповів про нові втрати Росії у війні
DAILY
Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Хочемо виграти у війні або жити в уявному світі, де єдина проблема – інфляція?