Чи заморозять в Україні соцвиплати та пенсії: відповідь Мінфіну

У Мінфіну поки немає чіткої відповіді на питання, чи планується індексація соціальних стандартів, враховуючи прогноз по високій інфляції цього та наступного року.

"Складне питання. І я пропоную його визначити ближче до того, коли у нас будуть остаточні цифри бюджету. Я розумію, що це соціально-чутливе питання, але ціна його дуже висока. Тому треба визначатися ближче, коли у нас буде зрозуміло вже кінцевий варіант бюджету", - сказав міністр.

Що стосується індексація пенсій, то, як підтвердив Марченко, це автоматичне рішення, закріплене законом. Разом з тим, і тут "є над чим поговорити".

"Якщо б не було війни, це питання навіть не обговорювалось. Але оскільки у нас досить складний бюджет, складна ситуація… Я сподіваюсь, що ми знайдемо мудре рішення", - зазначив міністр.