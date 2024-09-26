Заморозки у жовтні - звичайне явище. Якої погоди очікувати в Україні у другий місяць осені
Заморозки у першій половині жовтня - звичайне для України явище. Водночас цього року середня температура повітря впродовж другого місяця осені може бути дещо вищою за норму.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Кліматична характеристика жовтня в Україні
Згідно з інформацією синоптиків, кліматична характеристика - це не прогноз погоди, а аналіз за минулі роки (багаторічний режим погоди у жовтні в Україні).
Отже, виходячи з оприлюднених Укргідрометцентром даних:
- середня місячна температура повітря в жовтні становить 6-13°C (у Карпатах місцями 4-5°C тепла)
- абсолютний мінімум температури повітря - 4-16 градусів нижче нуля (у північних, центральних, східних областях та у Карпатах місцями від 17 до 23 градусів морозу, в Криму від 0 до 3 градусів морозу)
- абсолютний максимум температури повітря - 26-34 градусів за Цельсієм (у Криму - до 35 градусів вище нуля, на високогір′ї Карпат - 20-21 градусів тепла)
При цьому середня місячна кількість опадів у жовтні становить 29-54 мм (місцями у гірських районах - 64-84 мм, на Закарпатті - 86-106 мм, на високогір′ї Карпат - до 129 мм).
"Заморозки у першій половині жовтня - явище звичайне", - наголосили в УкрГМЦ.
Ймовірний прогноз погоди на жовтень 2024
В Укргідрометцентрі оприлюднили також прогноз середньомісячної температури та кількості опадів у жовтні 2024 року.
Так, середня місячна температура повітря впродовж другого місяця осені передбачається на рівні 7-13 градусів вище нуля (що на 1-1,5°C вище за норму).
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 31-67 мм (у Карпатах місцями 77-101 мм) - в межах норми.
Допис Укргідрометцентру (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чи очікувати холодів найближчим часом
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні досі не настала метеорологічна осінь. Тим часом найближчими днями температура повітря у більшості областей може дещо підвищитись.
Це пов'язано зі зміною напрямку вітру (з північного або північно-східного на південний або південно-східний).
Звісно, зараз триває вже третя декада вересня, тож ночі стали відчутно прохолоднішими. Проте сильних холодів і заморозків українцям найближчим часом очікувати не варто, хоча у деяких регіонах ймовірні короткочасні дощі та грози.
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