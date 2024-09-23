Чи варто українцям готуватись до перших заморозків: пояснення синоптика

В Україні досі не настала метеорологічна осінь. Тим часом найближчими днями температура повітря у більшості областей може дещо підвищитись.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли наступає метеорологічна осінь

За словами експерта, станом на понеділок, 23 вересня, метеорологічна осінь в Україні ще не настала і принаймні впродовж поточного тижня перехід до "нового сезону" - не планується.

Синоптик пояснила, що метеорологічна осінь в Україні настане тоді, коли середньодобова температура на кожній окремій метеостанції буде нижчою або дорівнюватиме 15 градусам за Цельсієм.

"Поки що в Україні температура є вищою за ці показники. І навіть трішечки, можемо сказати, на кілька днів підвищиться. Тому що в нас від завтра (вівторка, 24 вересня, - Ред.) буде змінюватись напрямок вітру", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що зараз переважає північний або північно-східний вітер. Натомість найближчим часом переважатиме південний або південно-східний.

"Відповідно, з південних широт надійде трішечки тепліша повітряна маса", - додала спеціаліст.

Чи варто українцям готуватись до заморозків

Птуха нагадала, що зараз триває третя декада вересня й ночі стали відчутно прохолоднішими.

Так, найближчими днями нічна температура у більшості регіонів очікується у межах 7-14 градусів за Цельсієм (у південній частині України в нічні години можуть фіксувати до 17 градусів вище нуля).

Тим часом у Карпатах вночі температури можуть бути суттєво нижчими - до 4-9°C.

Денні температурні показники у більшості областей прогнозують найближчим часом в межах 20-27 градусів вище нуля (тоді як у Карпатах - 15-19°C).

Навіть попри те, що від середи, четверга, п'ятниці (25-27 вересня) дещо підсилиться вітер, його напрямок буде південно-східним, тож похолодання не очікується.

Отже, якщо говорити про заморозки - вони станом на зараз малоймовірні навіть високо в горах.

"Можливо, дуже локально, окремо. Бачите, там (у Карпатах, - Ред.) 4-9°C прогнозуємо. Але поки що, з такими процесами, дуже короткочасні й десь там дуже локально. Переважно ми не очікуємо, щоб були вже заморозки", - підсумувала синоптик.