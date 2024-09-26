Заморозки в октябре - обычное явление. Какой погоды ждать в Украине во второй месяц осени

Заморозки в первой половине октября - обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второго месяца осени может быть несколько выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Климатическая характеристика октября в Украине

Согласно информации синоптиков, климатическая характеристика - это не прогноз погоды, а анализ за прошлые годы (многолетний режим погоды в октябре в Украине).

Итак, исходя из опубликованных Укргидрометцентром данных:

средняя месячная температура воздуха в октябре составляет 6-13°C (в Карпатах местами 4-5°C тепла)

воздуха в октябре составляет 6-13°C (в Карпатах местами 4-5°C тепла) абсолютный минимум температуры воздуха - 4-16 градусов ниже нуля (в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами от 17 до 23 градусов мороза, в Крыму от 0 до 3 градусов мороза)

температуры воздуха - 4-16 градусов ниже нуля (в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами от 17 до 23 градусов мороза, в Крыму от 0 до 3 градусов мороза) абсолютный максимум температуры воздуха - 26-34 градусов по Цельсию (в Крыму - до 35 градусов выше нуля, на высокогорье Карпат - 20-21 градусов тепла)

При этом среднее месячное количество осадков в октябре составляет 29-54 мм (местами в горных районах - 64-84 мм, на Закарпатье - 86-106 мм, на высокогорье Карпат - до 129 мм).

"Заморозки в первой половине октября - явление обычное", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Вероятный прогноз погоды на октябрь 2024

В Укргидрометцентре опубликовали также прогноз среднемесячной температуры и количества осадков в октябре 2024 года.

Так, средняя месячная температура воздуха в течение второго месяца осени предполагается на уровне 7-13 градусов выше нуля (что на 1-1,5°C выше нормы).

Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне 31-67 мм (в Карпатах местами 77-101 мм) - в пределах нормы.

Пост Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)