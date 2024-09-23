В Україну йде хвиля потепління, але без дощів не обійдеться

Найближчим часом температура повітря у більшості областей України може дещо підвищитись. Однак у деяких регіонах імовірні дощі.

Як довго триватиме потепління

За словами експерта, температурні показники в Україні можуть трішечки, на кілька днів, підвищитись.

"Тому, що в нас від завтра (вівторка, 24 вересня, - Ред.) буде змінюватись напрямок вітру. Якщо зараз переважає північний, північно-східний, то буде переважати південний, південно-східний. Відповідно, з південних широт надійде трішечки тепліша повітряна маса", - пояснила синоптик.

Водночас, зважаючи на третю декаду вересня, ночі вже відчутно прохолодніші.

"В цілому денна температура найближчими днями в нас буде в межах 20-27 градусів вище нуля (лише у Карпатах вночі 4-9°C, вдень 15-19°C). Нічна температура по Україні у більшості областей - у межах 7-14°C. У південній частині - навіть до 17°C в нічні години", - уточнила Птуха.

Де саме та коли можливі опади

Спеціаліст розповіла, що впродовж наступних трьох діб у більшості областей України опадів не очікується. Водночас ймовірні опади в Криму і частково - у західних областях.

"Тривалий бездощовий період забезпечує нам антициклон - поле високого тиску - з північного сходу зараз. Надалі - на цьому тижні - воно зміщається у східному напрямку... В той самий час над Європою зараз знову вирує, скажімо так, поле низького тиску. Там - циклони з атмосферними фронтами. Тому в нас західні області вони й будуть трішки зачіпати", - пояснила синоптик.

Вона додала, що в Україні більшість територій "все ж таки залишаються між цих двох баричних утворень".

"Відповідно, Лівобережжя - стабільно без опадів і навіть більше сонячних прояснень. Із заходу - трішки хмарності й дощів. Впродовж 25-26 вересня у західних областях... фронти трішечки діставатимуть ці регіони. У четвер, 26 вересня, можливо ще місцями дістануть Житомирську, Київську та Вінницьку області... Переважно, знову ж таки, якщо говорити про Київщину, це - західні райони правобережжя, скажімо так", - зазначила синоптик.

Вона уточнила, що йдеться про невеликі короткочасні дощі. Хоча подекуди навіть "можуть бути грози за такого температурного фону".

Насамкінець експерт попередила українців про посилення вітру "від середи, четверга, п'ятниці (25-27 вересня, - Ред.)".

"Трішки буде більш відчутним, оскільки якраз таки ми на межі протистояння цих двох баричних утворень. Але вітер - південно-східного напрямку", - підсумувала Птуха.