Заморозки вже "на носі". Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні заморозки "проклюнуться" на заході. Далі, через ймовірний антициклон, вони можливі в більшості регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У західних областях України вночі заморозки 0....-3 градусів, вдень +9....+12 градусів, на Закарпатті до +16 градусів. Без опадів і навіть із сонцем", - розповіла вона.
При цьому, за даними синоптика, погода буде відрізнятись в залежності від регіону:
У Києві очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, +3, +4 градусів, вдень +10 градусів.
"17, 18, 19 та 20 жовтня при збільшенні площі прояснень (антициклон) ймовірність заморозків припаде на більшість території України", - попередила Діденко.
Восени 2024 року заморозки в Україні були вперше зафіксовані в Карпатах. Там навіть вже встиг випасти сніг. Причому 1 жовтня на високогір'ї Карпат випало 13 см снігу.
Як раніше попереджала синоптик Наталка Діденко, днями в Україні очікуються перші відчутні заморозки. Не буде винятком, зокрема, Київ та область. Крім столиці, заморозки ймовірні у Волинській та Вінницькій областях, аж до 19 жовтня.
Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.