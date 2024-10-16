Заморозки вже "на носі". Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"У західних областях України вночі заморозки 0....-3 градусів, вдень +9....+12 градусів, на Закарпатті до +16 градусів. Без опадів і навіть із сонцем", - розповіла вона.

При цьому, за даними синоптика, погода буде відрізнятись в залежності від регіону:

на півночі періодично дощ, +8....+11 градусів;

у центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9...+13 градусів;

у східних областях також дощ, проте тепліше, +11...+14 градусів;

у південний частині очікуються дощі, місцями навіть сильні, +11...+16 градусів.

Погода у Києві та заморозки по всій Україні

У Києві очікується хмарна волога погода із періодичним дощем. Вночі холодно, +3, +4 градусів, вдень +10 градусів.

"17, 18, 19 та 20 жовтня при збільшенні площі прояснень (антициклон) ймовірність заморозків припаде на більшість території України", - попередила Діденко.