Заморозки уже "на носу". Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 16 октября, в Украине заморозки "проклюнутся" на западе. Дальше, из-за вероятного антициклона, они возможны в большинстве регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В западных областях Украины ночью заморозки 0....-3 градусов, днем +9...+12 градусов, на Закарпатье до +16 градусов. Без осадков и даже с солнцем", - рассказала она.
При этом, по данным синоптика, погода будет отличаться в зависимости от региона:
В Киеве ожидается облачная влажная погода с периодическим дождем. Ночью холодно, +3, +4 градусов, днем +10 градусов.
"17, 18, 19 и 20 октября при увеличении площади прояснений (антициклон) вероятность заморозков придется на большую часть территории Украины", - предупредила Диденко.
Осенью 2024 заморозки в Украине были впервые зафиксированы в Карпатах. Там даже уже успел выпасть снег. Причем, 1 октября на высокогорье Карпат выпало 13 см снега.
Как ранее предупреждала синоптик Наталка Диденко, на днях в Украине ожидаются первые ощутимые заморозки. Не будет исключением, в частности, Киев и область. Кроме столицы заморозки вероятны в Волынской и Винницкой областях, вплоть до 19 октября.
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