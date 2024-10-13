Зима наближається? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

На новому робочому тижні в Україні похолодає ще більше. Заморозки почнуть входити в "кураж", свій внесок додадуть і дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 14 жовтня

В понеділок, 14 жовтня, в Україні буде невеликий дощ та хмарно з проясненнями. Опади пройдуть в Донецькій, Сумській, Луганській,Харківській, Полтавській, Чернівецькій, Київській,Житомирській, Волинській, Рівненській областях.

На решті території України буде невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень найтепліше буде в Херсонській області та в Криму +17...+19 градусів. Холодніше всього вдень буде в Луганській області +8...+10 градусів.

Вночі найтепліше буде в Криму, до +19 градусів, а найхолодніше - в Луганській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській областях та на Закарпатті, +4 градусів.

В Києві очікується дощ, вдень +10...+12, вночі +6...+8.

Погода в Україні 14 жовтня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня, дощі пройдуть на всій території України. Вдень найтепліше буде в Криму, до +17 градусів.

Холодніше всього вдень буде в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Волинській областях від +9 градусів.

Вночі найтепліше буде в Одеській області +10 градусів, а найхолодніше в Чернівецькій області від +3 градусів. В Києві пройдуть дощі, вдень буде +9...+11, вночі +6...+8.

Погода в Україні 15 жовтня (meteo.gov.ua)

Середа, 16 жовтня

У середу, 16 жовтня, дощі пройдуть на всій території України. Вдень найтепліше буде в Одеській, Луганській областях, до +14 градусів.

Вночі прохолодніше всього буде в Чернівецькій області від +3. В Києві пройдуть дощі, вдень +9...+11, вночі +6...+8.

Погода в Україні 16 жовтня (meteo.gov.ua)

Четвер, 17 жовтня

У четвер, 17 жовтня, сильні дощі пройдуть в Дніпропетровській, Херсонській областях та в Криму. Невеликі опади синоптики прогнозують в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях.

Вдень найтепліше буде в Закарпатській області, до +15 градусів. Вночі заморозки очікуються:

в Чернівецькій, Чернігівській областях, до -1;

в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, до -2;

у Рівненській, Житомирській областях, до -3.

В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вдень +9...+11, вночі синоптики прогнозують заморозки до -2.

Погода в Україні 17 жовтня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 18 жовтня

У п'ятницю, 18 жовтня, невеликий дощ пройде у Луганській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вдень найтепліше буде в Закарпатській області, до +15 градусів.

Заморозки вночі від -1...-3 градусів очікуються в наступних регіонах:

у Полтавській, Черкаській, Чернігівській;

у Київській, Житомирській, Вінницькій;

у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській;

у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській;

у Львівській та Кіровоградській областях.

В Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вдень до +11, вночі заморозки до -2 градусів.

Погода в Україні 18 жовтня (meteo.gov.ua)