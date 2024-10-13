Зима наближається? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
На новому робочому тижні в Україні похолодає ще більше. Заморозки почнуть входити в "кураж", свій внесок додадуть і дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 14 жовтня
В понеділок, 14 жовтня, в Україні буде невеликий дощ та хмарно з проясненнями. Опади пройдуть в Донецькій, Сумській, Луганській,Харківській, Полтавській, Чернівецькій, Київській,Житомирській, Волинській, Рівненській областях.
На решті території України буде невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень найтепліше буде в Херсонській області та в Криму +17...+19 градусів. Холодніше всього вдень буде в Луганській області +8...+10 градусів.
Вночі найтепліше буде в Криму, до +19 градусів, а найхолодніше - в Луганській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській областях та на Закарпатті, +4 градусів.
В Києві очікується дощ, вдень +10...+12, вночі +6...+8.
Погода в Україні 14 жовтня (meteo.gov.ua)
Вівторок, 15 жовтня
У вівторок, 15 жовтня, дощі пройдуть на всій території України. Вдень найтепліше буде в Криму, до +17 градусів.
Холодніше всього вдень буде в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Волинській областях від +9 градусів.
Вночі найтепліше буде в Одеській області +10 градусів, а найхолодніше в Чернівецькій області від +3 градусів. В Києві пройдуть дощі, вдень буде +9...+11, вночі +6...+8.
Погода в Україні 15 жовтня (meteo.gov.ua)
Середа, 16 жовтня
У середу, 16 жовтня, дощі пройдуть на всій території України. Вдень найтепліше буде в Одеській, Луганській областях, до +14 градусів.
Вночі прохолодніше всього буде в Чернівецькій області від +3. В Києві пройдуть дощі, вдень +9...+11, вночі +6...+8.
Погода в Україні 16 жовтня (meteo.gov.ua)
Четвер, 17 жовтня
У четвер, 17 жовтня, сильні дощі пройдуть в Дніпропетровській, Херсонській областях та в Криму. Невеликі опади синоптики прогнозують в Харківській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях.
Вдень найтепліше буде в Закарпатській області, до +15 градусів. Вночі заморозки очікуються:
- в Чернівецькій, Чернігівській областях, до -1;
- в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, до -2;
- у Рівненській, Житомирській областях, до -3.
В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вдень +9...+11, вночі синоптики прогнозують заморозки до -2.
Погода в Україні 17 жовтня (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 18 жовтня
У п'ятницю, 18 жовтня, невеликий дощ пройде у Луганській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму.
На решті території України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вдень найтепліше буде в Закарпатській області, до +15 градусів.
Заморозки вночі від -1...-3 градусів очікуються в наступних регіонах:
- у Полтавській, Черкаській, Чернігівській;
- у Київській, Житомирській, Вінницькій;
- у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській;
- у Волинській, Рівненській, Івано-Франківській;
- у Львівській та Кіровоградській областях.
В Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Вдень до +11, вночі заморозки до -2 градусів.
Погода в Україні 18 жовтня (meteo.gov.ua)
Погода в Україні в жовтні
Наприкінці вересня в Україну нарешті прийшла метеорологічна осінь. За даними синоптиків, вона зафіксована на два тижні пізніше, ніж звичайно.
Ймовірно, це пов'язано з досить теплим, подекуди навіть спекотним вереснем. Синоптики не виключають, що і жовтень буде теплішим за звичайний.
Щоправда, враження від теплого жовтня псують дощі. Наприклад, на початку жовтня в Києві пройшла сильна злива. Вона за кількістю опадів, що випали, побила рекорд, встановлений понад 50 років тому.
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