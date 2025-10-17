Заморозки та без дощів: де сьогодні в Україні температура впаде до нуля

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні утримається суха погода. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, опадів не очікується. Вітер південно-західний, помірний - 5-10 м/с. Температурний фон поступово знижується, уночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту.

Погода у Києві та області

Сьогодні у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Уночі температура по області становитиме від +2 до +7 градусів, удень від +9 до +14 градусів.

У Києві вночі буде +5…+7 градусів, удень повітря прогріється до +12…+14 градусів.

Погода по регіонах

Північ України- на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині - мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +2…+5 градусів, удень +11…+13 градусів.

На заході країни - переважно сонячно, без опадів. У Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях вночі +4…+6 градусів, удень +11…+13 градусів.

У центральних областях - часткова хмарність, опадів не прогнозується.

Вночі +3…+5 градусів, удень +11…+13 градусів.

Схід: на Харківщині, Донеччині та Луганщині - сонячно, без опадів.

Вночі +3…+6 градусів, місцями заморозки на ґрунті 0…-3 градуси, удень +12…+14 градусів.

На півдні - мінлива хмарність, сухо. У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях вночі +4…+6 градусів, удень +13…+15 градусів. У Криму вночі +5 градусів, удень +13…+15 градусів.