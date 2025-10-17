Заморозки и без дождей: где сегодня в Украине температура упадет до нуля

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине сохранится сухая погода. Атмосферное давление будет оставаться повышенным, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, умеренный - 5-10 м/с. Температурный фон постепенно снижается, ночью местами возможны заморозки на поверхности почвы.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура по области составит от +2 до +7 градусов, днем от +9 до +14 градусов.

В Киеве ночью будет +5...+7 градусов, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Погода по регионам

Север Украины - на Черниговщине, Сумщине и Житомирщине - переменная облачность, без осадков. Температура ночью +2...+5 градусов, днем +11...+13 градусов.

На западе страны - преимущественно солнечно, без осадков. Во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов.

В центральных областях - частичная облачность, осадков не прогнозируется.

Ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13 градусов.

Восток: в Харьковской, Донецкой и Луганской областях - солнечно, без осадков.

Ночью +3...+6 градусов, местами заморозки на почве 0...-3 градуса, днем +12...+14 градусов.

На юге - переменная облачность, сухо. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях ночью +4...+6 градусов, днем +13...+15 градусов. В Крыму ночью +5 градусов, днем +13...+15 градусов.