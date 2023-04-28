Заморозки та дощі з грозами. Синоптики здивували прогнозом на завтра
Завтра, 29 квітня, погода в Україні здивує своєю різноманітністю. Зокрема, можуть бути, як заморозки, дощі з грозами, поривчастий вітер, так і ясна погода без опадів з температурою до +17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Мінлива хмарність. Крім того:
- у східній та південно-східній частині вночі помірні;
- у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями значні дощі, грози, вдень невеликий дощ; температура вночі 6-11°, вдень 12-17°;
- на решті території без опадів; температура вночі 1-6° тепла.
Туман
Вранці у Донецькій та Луганській областях місцями туман.
Заморозки
- у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки у повітрі 0-5°;
- в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; температура вдень 10-15° тепла.
Вітер
північно-західний з переходом на північно-східний, у західних областях - південно-східний, 5-10 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.
Погода в горах
На високогір'ї Карпат без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
Як повідомлялося, з 29 квітня по 2 травня у Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря досягатиме 0 градусів.
Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжувала вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.
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