Заморозки та дощі з грозами. Синоптики здивували прогнозом на завтра

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на 29 квітня (GettyImages)

Завтра, 29 квітня, погода в Україні здивує своєю різноманітністю. Зокрема, можуть бути, як заморозки, дощі з грозами, поривчастий вітер, так і ясна погода без опадів з температурою до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Мінлива хмарність. Крім того: у східній та південно-східній частині вночі помірні;

у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях місцями значні дощі, грози, вдень невеликий дощ; температура вночі 6-11°, вдень 12-17°;

на решті території без опадів; температура вночі 1-6° тепла. Туман Вранці у Донецькій та Луганській областях місцями туман. Заморозки у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки у повітрі 0-5°;

в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; температура вдень 10-15° тепла. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, у західних областях - південно-східний, 5-10 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с. Погода в горах На високогір'ї Карпат без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.