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В Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки

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Четвер 27 квітня 2023 14:17
В Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки Фото: в Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки (unsplash.com)
Автор: Сергій Пишкін

З 29 квітня по 2 травня в Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря сягатиме 0 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки Українського гідрометеорологічного центру.

З 29 по 30 квітня в Київській області та Києві вночі можливі заморозки у повітрі 0 - +5 градусів.

Зокрема заморозки на поверхні ґрунту 0 - +3 в регіоні також очікуються з 1 по 2 травня.

Фото: в Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра, 28 квітня, в Україні очікуються заморозки у західних областях.

Тим часом в Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.

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