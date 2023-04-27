Фото: в Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки (unsplash.com)

З 29 квітня по 2 травня в Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря сягатиме 0 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки Українського гідрометеорологічного центру.