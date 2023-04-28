Заморозки и дожди с грозами. Синоптики удивили прогнозом на завтра
Завтра, 29 апреля, погода в Украине удивит своим разнообразием. В частности, могут быть как заморозки, дожди с грозами, порывистый ветер, так и ясная погода без осадков с температурой до +17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Кроме того:
- в восточной и юго-восточной части ночью умеренные;
- в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами кратковременные дожди, грозы, днем небольшой дождь; температура ночью 6-11°, днем 12-17°;
- на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла.
Туман
Утром в Донецкой и Луганской областях местами туман.
Заморозки
- в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°;
- в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности грунта 0-3 °; температура днем 10-15 ° тепла.
Ветер
северо-западный с переходом на северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 м/с, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.
Погода в горах
На высокогорье Карпат без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
Как сообщалось, с 29 апреля по 2 мая в Киеве и области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет достигать 0 градусов.
Напомним, в четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжала бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.