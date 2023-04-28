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Заморозки и дожди с грозами. Синоптики удивили прогнозом на завтра

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 14:31
Заморозки и дожди с грозами. Синоптики удивили прогнозом на завтра Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на 29 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 29 апреля, погода в Украине удивит своим разнообразием. В частности, могут быть как заморозки, дожди с грозами, порывистый ветер, так и ясная погода без осадков с температурой до +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Кроме того:

  • в восточной и юго-восточной части ночью умеренные;
  • в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях местами кратковременные дожди, грозы, днем небольшой дождь; температура ночью 6-11°, днем 12-17°;
  • на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла.

Туман

Утром в Донецкой и Луганской областях местами туман.

Заморозки

  • в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°;
  • в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях заморозки на поверхности грунта 0-3 °; температура днем 10-15 ° тепла.

Ветер

северо-западный с переходом на северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 м/с, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в горах

На высокогорье Карпат без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Заморозки и дожди с грозами. Синоптики удивили прогнозом на завтра

Как сообщалось, с 29 апреля по 2 мая в Киеве и области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет достигать 0 градусов.

Напомним, в четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжала бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.

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