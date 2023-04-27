Мороз до 11 градусів. В Карпатах лютує справжня зима

Фото: у Карпатах стоїть мороз до 11 градусів 27 квітня (facebook.com/chornogora.rescue112)

У четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.