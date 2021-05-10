UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Заморозки и сильный ветер: синоптики предупредили, где сегодня ухудшится погода

Автор: РБК-Украина

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют заморозки и сильный ветер.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют заморозки и сильный ветер.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 10 мая в северных и большинстве центральных областей ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

В Украине также прогнозируют, кроме крайнего запада и побережья морей, заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (І уровень опасности, желтый).

Днем 10 мая на Левобережье следует быть готовыми к порывам северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что 10 мая осадки прогнозируются преимущественно на востоке страны, и местами ожидаются сильные ливни.

Напомним, в Карпатах в ночь на 8 мая выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодазаморозки