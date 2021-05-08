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В Карпатах ночью выпало 20 сантиметров снега

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 11:20
В Карпатах ночью выпало 20 сантиметров снега Фото: в Карпатах в мае выпал снег (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Так, по состоянию на 9: 30 утра 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер юго-западный со скоростью 4 м/с.

В Карпатах ночью выпало 20 сантиметров снегаФото: снег в Карпатах 8 мая (facebook.com/Черногорский горный поисково-спасательный пост)

РБК-Украина писало, что 9 мая на Западе ожидается переменная облачность. В этих регионах температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +5+8.

Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер в течение дня.

Напомним, что в воскресенье дождливо в Восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

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