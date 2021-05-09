Потепление до +17 после ночных морозов: погода в Украине 9 мая
В Украине в ночь на 9 мая в западных областях температура опустилась до -2 градусов. Однако уже днем ожидается потепление до +17 градусов.
Погода в Украине
Ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до +3-5 градусов в северных и центральных областях. На западе ожидается от 0 до -2 градусов.
Днем воздух значительно прогреется и в среднем достигнет отметки +14-17 градусов. Теплее всего будет в южных и восточных областях.
Осадков в течение дня 9 мая не ожидается.
Прогноз в Киеве
В Киеве ночью тоже будут заморозки +2-4 градуса. Днем ожидается улучшение погоды - температура воздуха достигнет отметок +13-15 градусов.
Осадков в течение дня в столице не прогнозируют.
Напомним, в Карпатах в ночь на 8 мая выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
РБК-Украина писало, что 10 мая днем в восточных областях будут идти кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах - град.