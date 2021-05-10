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Заморозки та сильний вітер: синоптики попередили, де сьогодні погіршиться погода

Автор: РБК-Україна

Сьогодні в деяких областях Україні очікується погіршення погоди. Прогнозують заморозки та сильний вітер.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в деяких областях Україні очікується погіршення погоди. Прогнозують заморозки та сильний вітер.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, за даними Укргідрометцентру, вночі 10 травня у північних та більшості центральних областей очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В Україні також прогнозують, крім крайнього заходу та узбережжя морів, заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Вдень 10 травня на Лівобережжі слід бути готовими до пориві північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що 10 травня опади прогнозуються переважно на сході країни, і місцями очікуються сильні зливи.

Нагадаємо, в Карпатах в ніч на 8 травня випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

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