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Сильные ливни и заморозки в воздухе: где будет непростая погода в Украине

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 06:39
Сильные ливни и заморозки в воздухе: где будет непростая погода в Украине Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет с заморозками и дождями
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в понедельник, 10 мая, удержится с ночными заморозками во многих регионах, причем не только на почве, но также и в воздухе. Осадки прогнозируются преимущественно на Востоке страны, и местами ожидаются сильные ливни.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo и Наталки Диденко в ее Facebook.

В целом в Украине будет преобладать переменная облачность. Местами порывы ветра достигнут силы 18 метров в секунду.

Заморозки в воздухе в темное время суток будут в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, местами Киевской, Житомирской областях.

На почве заморозки ожидаются также в северных, большинстве центральных, и местами южных регионах, также могут дойти до Востока Украины.

Как отмечает синоптик, в дальнейшем 11 и 12 мая вероятность заморозков уменьшится и позже наконец сойдет на нет.

Температура воздуха 10 мая в северных и центральных областях днем составит около +15... +17 градусов.

В западных регионах столбики термометров в дневное время покажут около +18... +21 градусов.

В восточной части Украины температура воздуха днем поднимется до +10... +15 градусов.

В южных областях температура воздуха днем около +14... +17 градусов.

Ранее сообщалось, что Прикарпатье накрыло майскими сугробами, и эту зимнюю сказку показали на фото.

Также мы писали о том, что перед этим синоптик Наталка Диденко рассказала, когда на смену "мокрому" похолоданию придет тепло до +22 градусов.

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