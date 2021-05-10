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Заморозки и сильный ветер: синоптики предупредили, где сегодня ухудшится погода

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 09:35
Заморозки и сильный ветер: синоптики предупредили, где сегодня ухудшится погода Фото: сегодня в Украине прогнозируют заморозки (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют заморозки и сильный ветер.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют заморозки и сильный ветер.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по данным Укргидрометцентра, ночью 10 мая в северных и большинстве центральных областей ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

В Украине также прогнозируют, кроме крайнего запада и побережья морей, заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (І уровень опасности, желтый).

Днем 10 мая на Левобережье следует быть готовыми к порывам северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что 10 мая осадки прогнозируются преимущественно на востоке страны, и местами ожидаются сильные ливни.

Напомним, в Карпатах в ночь на 8 мая выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

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