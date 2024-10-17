Заморозки майже по всій території України: прогноз погоди на завтра

У пʼятницю заморозки очікуються майже по всій території країни, за винятком сходу та південного сходу. Там хмарність від атмосферних фронтів втримає температури вище нуля.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра антициклон охопить більшу частину країни. Тому погода в Україні 18 жовтня буде ясна, проте прохолодна.

У східних регіонах буде найхолодніше: вдень +7 +9 градусів. У більшості інших областей також прохолодно - +8 +11, на заході та півдні - +10 +13, а на Закарпатті до +16 градусів.

Дощі можливі лише в деяких східних регіонах, зокрема в Дніпрі та на Запоріжжі. В інших областях домінуватиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві очікується сухий, але холодний день. Вночі прогнозується +1 +3 градуси, з можливими заморозками на околицях. Вдень температура підніметься до +9 градусів.

Коли очікувати потепління в Україні

Вже з 21 жовтня прогнозується значне потепління. В Україні повернеться сонячна жовтнева погода з денними температурами від +13 до +17 градусів.