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Заморозки почти по всей территории Украины: прогноз погоды на завтра

Четверг 17 октября 2024 14:41
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Заморозки почти по всей территории Украины: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу заморозки ожидаются почти по всей территории страны, за исключением востока и юго-востока. Там облачность от атмосферных фронтов удержит температуры выше нуля.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра антициклон охватит большую часть страны. Поэтому погода в Украине 18 октября будет ясная, однако прохладная.

В восточных регионах будет холоднее всего: днем +7 +9 градусов. В большинстве других областей также прохладно - +8 +11, на западе и юге - +10 +13, а на Закарпатье до +16 градусов.

Дожди возможны лишь в некоторых восточных регионах, в частности в Днепре и на Запорожье. В других областях будет доминировать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сухой, но холодный день. Ночью прогнозируется +1 +3 градуса, с возможными заморозками на окраинах. Днем температура поднимется до +9 градусов.

Когда ждать потепления в Украине

Уже с 21 октября прогнозируется значительное потепление. В Украину вернется солнечная октябрьская погода с дневными температурами от +13 до +17 градусов.

Похолодание в Украине

16 октября на горе Поп Иван зафиксировали значительный мороз. Около 8:00 утра на вершине было облачно, с ограниченной видимостью, а температура воздуха опустилась до -6 градусов.

Именно в Карпатах первыми начались заморозки, еще в сентябре. Синоптик Наталка Диденко ранее предупреждала, что заморозки возможны по всей Украине в период с 17 по 20 октября.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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