Заморозки будуть звичним явищем: прогноз Укргідрометцентру на жовтень

Осінні зміни

Синоптики зазначають, що заморозки у першій половині жовтня для України є звичним явищем.

Перехід середньої добової температури нижче +8 градусів відбудеться у третій декаді жовтня. У більшості північних областей похолодання розпочнеться вже у другій декаді, а на півдні та Закарпатті – на початку листопада.

Температурні рекорди

Абсолютний мінімум температури у жовтні коливається від -5 до -16 градусів. У північних, центральних, східних регіонах та в Карпатах місцями можливі -17...-23 градуси, а в Криму зазвичай -0...-3.

Максимальні ж показники становлять +26...+34 градуси. У Запорізькій області та Криму вони сягають +35, а на високогір’ї Карпат - до +20...+21 градуса.

Опади в жовтні

За прогнозом, місячна кількість опадів складе 31 - 77 мм. У Карпатах та горах Криму очікується від 51 до 101 мм, що становить близько 80 - 120% норми.

За багаторічними спостереженнями, середній показник опадів для жовтня становить 29 - 54 мм. У горах він значно вищий: у Карпатах 64 - 84 мм, на Закарпатті 86 - 106 мм, а на високогір’ї Карпат може досягати 129 мм.