Заморозки будут привычным явлением: прогноз Укргидрометцентра на октябрь

Осенние изменения

Синоптики отмечают, что заморозки в первой половине октября для Украины является привычным явлением.

Переход средней суточной температуры ниже +8 градусов произойдет в третьей декаде октября. В большинстве северных областей похолодание начнется уже во второй декаде, а на юге и Закарпатье - в начале ноября.

Температурные рекорды

Абсолютный минимум температуры в октябре колеблется от -5 до -16 градусов. В северных, центральных, восточных регионах и в Карпатах местами возможны -17...-23 градуса, а в Крыму обычно -0...-3.

Максимальные же показатели составляют +26...+34 градуса. В Запорожской области и Крыму они достигают +35, а на высокогорье Карпат - до +20...+21 градуса.

Осадки в октябре

По прогнозу, месячное количество осадков составит 31 - 77 мм. В Карпатах и горах Крыма ожидается от 51 до 101 мм, что составляет около 80 - 120% нормы.

По многолетним наблюдениям, средний показатель осадков для октября составляет 29 - 54 мм. В горах он значительно выше: в Карпатах 64 - 84 мм, на Закарпатье 86 - 106 мм, а на высокогорье Карпат может достигать 129 мм.