ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заморозки, але є і "плюс". Синоптики дали прогноз на завтра Україні

Україна, Середа 23 жовтня 2024 16:05
UA EN RU
Заморозки, але є і "плюс". Синоптики дали прогноз на завтра Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 24 жовтня (Eugen Kotenko_Ukrinform_Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 жовтня, в Україні очікуються нічні заморозки. Із "плюсів" - не буде дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Без опадів. Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південній частині 5-10°, на високогір'ї Карпат від 2° тепла до 3° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Заморозки, але є і &quot;плюс&quot;. Синоптики дали прогноз на завтра Україні

Погода в Україні 24 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Через глобальне потепління в Україні фіксується обмілення річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Прискорюють кліматичні зміни та викиди парникових газів через війну війни РФ проти України.

Зокрема, враховуючи тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні