Заморозки, но есть и "плюс". Синоптики дали прогноз на завтра
Завтра, 24 октября, в Украине ожидаются ночные заморозки. Из "плюсов" - не будет дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Без осадков. Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в южной части 5-10°, на высокогорье Карпат от 2° до 3° мороза; днем 9-14° тепла, в Закарпатье и юге страны до 17°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.
Погода в Украине 24 октября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Из-за глобального потепления в Украине фиксируется обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Ускоряют климатические изменения и выбросы парниковых газов из-за войны войны РФ против Украины.
В частности, учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
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