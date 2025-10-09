Заморозка цін на газ для українців і план відмови ЄС від нафти Росії: новини за 8 жовтня

Кабмін заморозив ціни на газ для українців до кінця березня

Ціни на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуть до 31 березня 2026 року. Кабмін ухвалив відповідне рішення, розповіла прем'єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими на тлі російських ударів по енергетиці.

Посли ЄС погодили план відмови від російської нафти і газу до 2028 року, - Reuters

Посли країн Європейського Союзу погодили план відмови від російської нафти і газу до 2028 року, незважаючи на позицію Угорщини та Словаччини.

За даними Reuters, рішення послів дало змогу подолати перший політичний бар'єр для ухвалення закону.

"Шахеди" били по Ніжину та Прилуках: "прильоти" по залізниці, енергооб'єкту та нафтобазі

У ніч на 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Чернігівській області.

Основні удари припали на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Зеленський: у росіян наказ штурмувати за будь-яку ціну, СБУ готує нові операції

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Василем Малюком про перебіг бойових дій.

За словами президента, СБУ продовжує завдавати ефективних ударів по російських військах, зокрема знищуючи системи протиповітряної оборони противника.

Хто стане міністром культури та гуманітарним віцепрем'єром: що вирішили в Раді

Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем'єра з питань гуманітарної політики, міністра культури України.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна нардеп Євгенія Кравчук, нардепи СН рекомендуватимуть прем'єру Юлії Свириденко внести подання на призначення Бережної.