Не заморожуйте ці сири: вони зіпсуються в морозилці

Чи весь сир можна заморожувати

Згідно з даними Центру досліджень молочної продукції, чим менше вологи в продукті, тим менше клітин пошкоджується.

Вміст солі, вологи, рівень pH, спосіб дозрівання та текстура - ​​все це може впливати на те, наскільки добре певний сир зберігатиметься в морозильній камері.

Як правило, напівтверді та тверді сири з відносно низьким вмістом вологи, такі як чеддер, моцарела, пармезан та пекоріно романо можна заморожувати.

Однак, за умови правильного пакування та ретельного розморожування, заморожування не повинно сильно впливати на стан продукту.

Заморожування перетворює водянисті сири на кристали льоду, що пошкоджує структуру.

Які види ніколи не слід заморожувати

Категорично не варто заморожувати м’які сири з високим вмістом вологи, такі як брі, камамбер та свіжий козячий сир.

За інформацію Academy of cheese, після розморожування ці сири можуть розшаровуватися, ставати зернистими або водянистими та втрачати свою характерну кремову текстуру.

Сир можна заморожувати до шести місяців. Після цього часу його текстура та смак можуть почати погіршуватися.

Найкращий спосіб заморозити сир - це вакуумно упакувати його або щільно загорнути в харчову плівку, а потім помістити в герметичний контейнер чи пакет, придатний для заморожування.

Тверді та напівтверді сири найкраще заморожуються та вони ідеально підходять для приготування після розморожування.

Як правильно розморожувати

За порадами сайт Cheese for thought, правильне розморожування сиру так само важливе, як і заморожування. Найкращий спосіб - перекласти сир з морозильної камери до холодильника та дати йому повільно розморозитися. Цей поступовий процес допомагає зберегти текстуру та смак сиру

Існує кілька способів розморожування сиру, кожен з яких має свої переваги та недоліки: