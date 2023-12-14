"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба

"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО", - зазначив Кулеба.

Тим, хто не вірить, що Росія може напасти на країни НАТО, міністр нагадав про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Всім, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення до України всього два роки тому", - додав глава МЗС.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів перемовин на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, однак зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

Також нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія націлена не тільки на землю, ресурси або українців. Україна - лише сходинка для Кремля.