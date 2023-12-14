"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба

"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО", - отметил Кулеба.

Тем, кто не верит, что Россия может напасть на страны НАТО, министр напомнил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Всем, кто верит, что Россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит упомянуть, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад", - добавил глава МИД.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, однако сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

Также напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия нацелена не только на землю, ресурсы или украинцев. Украина - только ступенька для Кремля.