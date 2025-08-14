Заморозка иностранной помощи США: суд признал законным решение Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В решении суда от среды, 13 августа, со счетом 2-1 коллегия из трех судей Апелляционного суда США округа Колумбия заявила, что суд низшей инстанции ошибся, когда обязал администрацию Трампа возобновить выплаты иностранной помощи, одобренные ранее Конгрессом.

Судья окружного суда США Амир Али, назначенный экс-президентом Джо Байденом, обязал администрацию Трампа выплатить около 2 млрд долларов непогашенной помощи своим гуманитарным партнерам по всему миру.

В своем решении от имени большинства, назначенная во времена президента Джорджа Буша младшего судья апелляционного суда Карен Гендерсон отметила, что эти некоммерческие организации "не имеют оснований для иска" и поэтому не выполнили требований для получения судебного запрета.

В ее решении отмечается, что только Контрольно-счетная палата США, как надзорное агентство, может оспаривать попытки президента заблокировать финансирование иностранной помощи.

Она также отметила, что суд не рассматривает вопрос, нарушило ли замораживание иностранной помощи Трампом Конституцию США, ограничив бюджетные полномочия Конгресса.

С точкой зрения Гендерсон согласился назначенный Трампом судья апелляционного суда Грегори Кацас.

Особая точка зрения

В то же время, назначенная Байденом судья апелляционного суда Флоренс Пан в своем особом мнении заявила, что ее коллеги позволяют администрации Трампа игнорировать федеральный закон и принцип разделения властей, закрепленный в Конституции.

"Согласование и содействие судом незаконному поведению исполнительной власти, разрушает тщательно выстроенную систему сдержек и противовесов, которая является лучшей защитой от тирании - концентрации чрезмерных полномочий в одном органе", - написала Пан.

В то же время, представитель Управления административно-бюджетного управления Белого дома заявил, что решение останавливает "радикальные левые группы, финансируемые из теневых источников" от "злонамеренного вмешательства в способность президента ответственно расходовать средства и законно распоряжаться иностранной помощью, в соответствии с его политикой "Америка превыше всего".