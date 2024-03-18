Заморожені активи РФ краще витратити на оборону України, а не її відбудову, - МЗС Польщі

"Ми отримали політичне рішення, хоча ще не юридичне, що відсотки з капіталу (російського капіталу, який був заморожений країнами ЄС, - ред.) будуть використані на користь України", - сказав Сікорський.

Він наголосив, що Росія повинна заплатити за наслідки своєї агресії.

"Особисто я хотів би піти далі. Я вважаю, що агресор повинен заплатити за наслідки своєї агресії. Оскільки ми вже знаємо, що Росія не отримає цих грошей, поки не виплатить репарації Україні, то краще спрямувати їх на запобігання наслідкам агресії, на захист України, а не лише на її відбудову", - зазначив польський міністр.

Сікорський також привітав рішення ЄС про виділення додаткових 5 млрд євро на підтримку України в рамках ініціативи Європейського фонду миру.

"Це означає, що те, що країни дають Україні, буде повернуто, а ті, хто не дають Україні - будуть робити внески (до Європейського фонду миру - ред.). Тобто, ніхто в Європі, окрім однієї країни (Угорщини - ред.), не залишиться поза схемою", - додав він.

Передача конфіскованих активів РФ

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно 300 млрд євро. У "Великій сімці" вже більше року точаться дебати про те, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені під час російського вторгнення в Україну, не підриваючи при цьому довіри до міжнародної фінансової системи.

Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку. Єврокомісія має намір запропонувати країнам ЄС використати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що готовий надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку у Великій Британії на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити активи РФ на військову допомогу Україні.

Як розповів віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, заморожені російські активи Україна у кращому випадку зможе отримати цього року, але реальніше - вже наступного.