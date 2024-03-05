ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврокомісія запропонує використати прибуток з активів РФ на оборонну промисловість України, - FT

Вівторок 05 березня 2024 09:59
UA EN RU
Єврокомісія запропонує використати прибуток з активів РФ на оборонну промисловість України, - FT Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія запропонує країнам ЄС використовувати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Після багатомісячних суперечок Євросоюз поступово домагається прогресу в справі вилучення надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, заблокованих у Бельгії.

Від початку війни центральний депозитарій цінних паперів, що базується в Брюсселі, отримав 3,25 млрд євро прибутку після сплати податків за рахунок реінвестування залишків грошових коштів Росії.

ЄС погодився конфіскувати надзвичайний прибуток Euroclear і планує конфіскувати його в майбутньому для України - але тільки той, що був отриманий після середини лютого, коли правила набули чинності.

Euroclear використовує отриманий на сьогоднішній день прибуток як буфер для компенсації майбутніх ризиків, оскільки їй вже пред'явлено десятки позовів у російських судах від осіб, які потрапили під санкції.

За словами офіційних осіб, найближчими тижнями Єврокомісія виступить із пропозицією про арешт майбутніх доходів.

Конфіскація російських активів

Наприкінці минулого року видання Financial Times писало про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів російських активів. План хотіли погодити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, але цього так і не вийшло.

Останнім часом тема конфіскації активів РФ стає дедалі актуальнішою. Зокрема, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь таких заходів.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала конфіскувати активи Росії для того, щоб фінансувати військову допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело
Спецоперація за участі ГУР. В Криму вражено російський корабель "Сергій Котов", - джерело
DAILY
Межа допустимого. Що стоїть за конфліктом України з Польщею та як знизити його градус
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Межа допустимого. Що стоїть за конфліктом України з Польщею та як знизити його градус