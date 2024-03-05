Єврокомісія запропонує використати прибуток з активів РФ на оборонну промисловість України, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Після багатомісячних суперечок Євросоюз поступово домагається прогресу в справі вилучення надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, заблокованих у Бельгії.

Від початку війни центральний депозитарій цінних паперів, що базується в Брюсселі, отримав 3,25 млрд євро прибутку після сплати податків за рахунок реінвестування залишків грошових коштів Росії.

ЄС погодився конфіскувати надзвичайний прибуток Euroclear і планує конфіскувати його в майбутньому для України - але тільки той, що був отриманий після середини лютого, коли правила набули чинності.

Euroclear використовує отриманий на сьогоднішній день прибуток як буфер для компенсації майбутніх ризиків, оскільки їй вже пред'явлено десятки позовів у російських судах від осіб, які потрапили під санкції.

За словами офіційних осіб, найближчими тижнями Єврокомісія виступить із пропозицією про арешт майбутніх доходів.

Конфіскація російських активів

Наприкінці минулого року видання Financial Times писало про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів російських активів. План хотіли погодити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, але цього так і не вийшло.

Останнім часом тема конфіскації активів РФ стає дедалі актуальнішою. Зокрема, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь таких заходів.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала конфіскувати активи Росії для того, щоб фінансувати військову допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.