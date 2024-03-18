Замороженные активы РФ лучше потратить на оборону Украины, а не ее восстановление, - МИД Польши

"Мы получили политическое решение, хотя еще не юридическое, что проценты с капитала (российского капитала, замороженного странами ЕС, - ред.) будут использованы в пользу Украины", - сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что Россия должна заплатить последствия своей агрессии.

"Лично я хотел бы пойти дальше. Я считаю, что агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии. Поскольку мы уже знаем, что Россия не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине, то лучше направить их на предотвращение последствий агрессии, на защиту Украины, а не только на ее восстановление", - отметил польский министр.

Сикорский также приветствовал решение ЕС о выделении дополнительных 5 млрд евро в поддержку Украины в рамках инициативы Европейского фонда мира.

"Это значит, что то, что страны дают Украине, будет возвращено, а те, кто не дают Украине - будут делать взносы (в Европейский фонд мира - ред.). То есть никто в Европе, кроме одной страны (Венгрии - ред.), не останется вне схемы", - добавил он.

Передача конфискованных активов РФ

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы около 300 млрд евро. В "Большой семерке" уже больше года идут дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время российского вторжения в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

Львиная доля активов - по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, получившем от этих активов 3,25 млрд евро прибыли. Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что готов предоставить Украине заем на сумму замороженных активов российского центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации после окончания войны.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила направить активы РФ на военную помощь Украине.

Как рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, замороженные российские активы Украина в лучшем случае сможет получить в этом году, но реальнее - уже в следующем.