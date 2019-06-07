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Замминистра здравоохранения Стефанишина подала в отставку

Новости » Общество    07.06.2019 - 19:18
Замминистра здравоохранения Стефанишина подала в отставку
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Украина/Виталий Носач)

Она работала в Минздраве в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года

Заместитель министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ведомства.

Стефанишина работала в Минздраве Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года.

Она координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Напомним, 11 января Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину заместителем министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции. 

В должности заместителя министра Ольга Стефанишина продолжила работу по расширению доступа пациентов к лечению, а также выполнение ключевых обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стефанишина более 10 лет занимается адвокацией прав пациентов. Она является соучредителем, а с 2011 года - исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет людей с различными заболеваниями в борьбе за право на лечение.

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