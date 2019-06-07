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Заступник міністра охорони здоров'я Стефанішіна подала у відставку

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 19:18
Заступник міністра охорони здоров'я Стефанішіна подала у відставку
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вона працювала в МОЗ на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року

Заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішіна подала заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу відомства.

Стефанішіна працювала в Моз України на посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року.

Вона координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров'я.

Нагадаємо, 11 січня Кабінет міністрів України призначив Ольгу Стефанішіну заступником міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції.

На посаді заступника міністра Ольга Стефанішіна продовжила роботу по розширенню доступу пацієнтів до лікування, а також виконання ключових зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Стефанишина більше 10 років займається адвокацией прав пацієнтів. Вона є співзасновником, а з 2011 року - виконавчим директором благодійного фонду "Пацієнти України", який об'єднує людей з різними захворюваннями у боротьбі за право на лікування.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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