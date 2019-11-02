Замкнутый круг: как Великобритания ищет выход из тупика с Brexit

Во время обсуждения параметров Brexit британский парламент уже побил много исторических рекордов, державшихся годами, а то и десятилетиями. К примеру, предыдущая сессия Палаты общин, на которой депутаты так и не смогли ни о чем договориться, стала самой долгой за все время существования Соединенного Королевства – с 1801 года. А назначенные на 12 декабря досрочные выборы станут первым зимними, предрождественскими выборами с 1923 года.

Депутаты согласились на их проведение вскоре после того, как назначенный на 31 октября выход страны из ЕС снова сорвался. Премьер-министр и лидер Консервативной партии Борис Джонсон все же не смог сдержать свое главное обещание, с которым он занял этот пост – обеспечить Brexit в конце октября любой ценой.

Палата общин 22 октября предварительно одобрила "план Джонсона" по выходу из ЕС, который, по словам премьера, снимал главную проблему Brexit – появление реальной, физически видимой, а не виртуальной, границы с таможенными постами и проверками между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, остающейся в Евросоюзе.

В Лондоне и других европейских столицах боятся, что это может спровоцировать новый виток напряженности на острове и активизировать деятельность североирландских боевиков.

Но накануне, 19 октября, британский парламент принял поправку, согласно которой Brexit не сможет состояться до тех пор, пока не будет одобрен весь массив законодательства, необходимого для нормального выхода страны из ЕС. Также депутаты обязали Джонсона в любом случае просить Брюссель о новой отсрочке.

Премьер подчинился, но в своеобразной манере, отправив в Брюссель сразу три письма. В первом содержалась просьба отложить Brexit, но само письмо Джонсон не подписал. Зато подписал второе, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой, и подтвердил свое желание все же вывести страну из ЕС 31 октября. Третье письмо – заявление представителя Великобритании при Евросоюзе, в котором подтверждается, что просьба об отсрочке – лишь вынужденный шаг, вызванный решением парламента.

В итоге ЕС согласился дать Соединенному Королевству еще три месяца, чтобы уладить все связанные с Brexit вопросы. Это решение тоже далось не так просто – против выступала Франция, настаивавшая на более короткой отсрочке. Но в итоге Париж удалось уговорить.

Тем временем Джонсон все же не оставлял идею провести Brexit 31 октября, он пытался провести свой проект соглашения о выходе из ЕС через Палату общин в кратчайшие сроки, но не смог собрать достаточное количество голосов.

Потому премьер перешел к запасному плану действий, предложив провести 12 декабря досрочные парламентские выборы, но и здесь потерпел поражение, не получив необходимых двух третей голосов депутатов. Джонсон предпринял вторую попытку продавить выборы, на этот раз для принятия решения хватило бы и простого парламентского большинства.

И британскому премьеру наконец-то сопутствовала удача. Необходимое количество голосов за досрочные выборы набралось с запасом, после того, как о своей поддержке данного решения объявил лидер главной оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Хотя и тут не обошлось без трудностей. Лейбористы, либеральные демократы и Шотландская национальная партия предлагали дать право голоса на этих выборах 16-ти и 17-летним британцам, а также постоянно проживающим в Великобритании гражданам других стран ЕС. Мотивация очевидна – рейтинги этих трех партий среди британской молодежи достаточно высоки, и результаты выборов для них стали более успешными. А граждане других стран ЕС тоже вряд ли бы поддержали выступающих за Brexit консерваторов.

Правительство выступило категорически против, аргументируя это тем, что такое резкое расширение количества избирателей чисто технически оттянет день голосования на полгода, и угрожало вовсе отозвать законопроект о досрочных выборах, что окончательно завело бы ситуацию в тупик. Но эта поправка оппозиционеров в итоге не прошла.

Формально лейбористы объяснили изменение своей позиции тем, что ЕС официально предоставил Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit, а значит, исчезла угроза выхода Соединенного Королевства из Евросоюза вообще без соглашения, против чего категорически выступала партия.

На самом же деле оппозиционеры, очевидно, решили рискнуть и попробовать счастья на досрочных выборах, с надеждой одержать победу над консерваторами, сформировать свое правительство и реализовать собственный план насчет Brexit.

Лейбористы хотят пересмотреть соглашение с Брюсселем, чтобы в любом случае остаться в едином таможенном союзе с ЕС и сохранить с ним очень тесные торговые отношения. Потом достигнутую сделку они хотят вынести на повторный референдум, где второй опцией будет отказ от Brexit как такового. Предсказать результаты такого референдума крайне сложно. Согласно проведенному в середине октября масштабному соцопросу, 50% британцев хотят выхода из ЕС, 42% выступают против этого, 8% – не определились.

Либеральные демократы, выступающие категорически против Brexit, также рассчитывают серьезно увеличить свое парламентское представительство, которые сейчас насчитывает лишь 19 депутатов (из 650 мест в Палате общин). Сейчас в партии говорят о своих шансах завоевать в новом парламенте "сотни мест".

У Шотландской национальной партии собственная повестка дня. Они также выступают категорически против Brexit и за проведение повторного референдума, но стратегическая цель партии – независимость Шотландии. Глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что в ближайшие недели запросит у Лондона разрешение на новый референдум о независимости региона (предыдущий состоялся в 2014 году, 55% избирателей выступил против). При этом в случае, если Brexit все же состоится, партия будет добиваться членства Шотландии в ЕС уже как независимого государства.

Наконец, правящей Консервативной партии и лично Джонсону досрочные выборы нужны для того, чтобы получить уверенное самостоятельное большинство в Палате общин. После серии внутренних конфликтов внутри консерваторов, и на фоне крайне проблемных отношений с союзной североирландской Демократической юнионистской партией, Джонсон сейчас возглавляет правительство меньшинства.

Высокий результат на выборах позволит премьеру наконец-то выполнить обещание и довести Brexit до конца на своих условиях. Возможно, даже до 31 января, предоставленная Евросоюзом отсрочка дает такую опцию.

Социология дает Джонсону основания для оптимизма. С момента его вступления в должность в конце июля рейтинги консерваторов начали уверенно расти. Согласно последнему опросу YouGov, партию поддерживают 36% британцев, тогда как лейбористов – 21%, а либеральных демократов – 18%. Четвертое место с 13% занимает радикальная "партия Brexit", которая выступает за выход Великобритании из ЕС без соглашения и сейчас вообще не представлена в Палате общин.

Впрочем, данные соцопросов дают лишь очень приблизительное распределение мест в будущем парламенте. Дело в том, что британская избирательная система – чисто мажоритарная, и депутатом становится тот, кто набрал больше голосов, чем конкуренты, второй тур выборов в округах не проводится. Теоретически партия может пользоваться в обществе значительной поддержкой и при этом вообще остаться за бортом парламента.

Различные методики прогнозов с учетом этого фактора показали свою неэффективность на предыдущих выборах 2017 года. Тогда почти все социологические организации прогнозировали консерваторам уверенное самостоятельное большинство в Палате общин. Тогда как по результатам выборов этой партии до большинства не хватило 8 депутатских кресел.

Потому нельзя исключать ситуации, когда ни одна партия не получит полноценный контроль над парламентом. И тогда есть риск, что Палата общин опять окажется неспособной принять хоть какое-то решение относительно Brexit за оставшееся до 31 января время – и придется просить ЕС о новой отсрочке. Вот только к тому моменту может закончиться терпение и у самого Евросоюза.