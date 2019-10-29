ЕС официально утвердил отсрочку Brexit

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На время отсрочки даты Brexit Британия остается государством-членом ЕС

Европейский совет утвердил решение о продлении срока в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, что позволяет отложить выход Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение Евросовета.

Как сообщается, выход Британии может состоятся 1 декабря 2019 года, если соглашение будет ратифицировано обеими сторонами.

"Это продолжение продлится до 31 января 2020 года, с тем чтобы предоставить больше времени для ратификации соглашения о выходе. Выход может состояться раньше - 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время отсрочки даты Brexit Соединенное Королевство остается государством-членом, со всеми правами и обязанностями, изложенными в договорах и в соответствии с законодательством Европейского союза.

Решение было принято единогласно Европейским советом в письменной форме, с согласия Великобритании.

Напомним, 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.

Также РБК-Украина писало, британская оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах 12 декабря.