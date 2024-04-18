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Хіросіма не запросила РФ і Білорусь на пам'ятні заходи, але придумала альтернативу, - ЗМІ

Архівне фото: Хіросіма надішле послання РФ і Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація міста Хіросіма в Японії не запросить Росію та Білорусь на пам'ятні заходи цього року, натомість цим країнам надішлють листи з посланням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Asahi Shimbun.

Зазначається, що делегації з РФ та Білорусі третій рік поспіль пропустять пам'ятні заходи у Хіросімі і причиною цього є війна в Україні.

"Ситуація не змінилася порівняно з минулим фінансовим роком, і ми вирішили відреагувати на неї так само", - сказав чиновник виданню.

Видання пише, що натомість місто планує в травні направити листа до Росії та Білорусі, в якому буде зазначено, що адміністрація "з нетерпінням чекає того дня, коли ви зможете відвідати Хіросіму після того, як війну буде завершено".

Атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі

Два виняткові в історії людства випадки бойового застосування ядерної зброї. Здійснено Збройними силами США на завершальному етапі Другої світової війни проти Японії.

Внаслідок двох вибухів миттєво загинули 80 тисяч людей, до кінця 1945 року загальна кількість загиблих, включаючи також онкологічні захворювання та променеву хворобу, становила від 90 до 166 тисяч осіб у Хіросімі та від 60 до 80 тисяч осіб - у Нагасакі. Після цього Японія підписала капітуляцію, що дозволило закінчити Другу світову війну.

Японія підтримує Україну та засуджує Росію

Японія від початку війни в Україні засудила Росію і ввела низку санкцій проти неї. Також Токіо надає підтримку Києву, проте про постачання озброєнь не йдеться.

Нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна вирішила змінити свою оборонну позицію. Це сталося на фоні війни РФ проти України.

Також японський уряд нещодавно запровадив заборону на експорт в Росію низки товарів, сприяють зміцненню її промислової бази.

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