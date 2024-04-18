Хиросима не пригласила РФ и Беларусь на памятные мероприятия, но придумала альтернативу, - СМИ

Делегации из РФ и Беларуси третий год подряд пропустят памятные мероприятия в Хиросиме и причиной этого является война в Украине.

"Ситуация не изменилась по сравнению с прошлым финансовым годом, и мы решили отреагировать на нее так же", - сказал чиновник изданию.

Издание пишет, что город планирует в мае направить письмо в Россию и Беларусь, в котором будет указано, что администрация "с нетерпением ждет того дня, когда вы сможете посетить Хиросиму после того, как война будет завершена".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Совершено Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии.

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая онкологические заболевания и лучевую болезнь, составляло от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек - в Нагасаки. После этого Япония подписала капитуляцию, что позволило окончить Вторую мировую войну.