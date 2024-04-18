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Хиросима не пригласила РФ и Беларусь на памятные мероприятия, но придумала альтернативу, - СМИ

Архивное фото: Хиросима пришлет послание РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация города Хиросима в Японии не пригласит Россию и Беларусь на памятные мероприятия в этом году, а этим странам направят письма с посланием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Asahi Shimbun.

Делегации из РФ и Беларуси третий год подряд пропустят памятные мероприятия в Хиросиме и причиной этого является война в Украине.

"Ситуация не изменилась по сравнению с прошлым финансовым годом, и мы решили отреагировать на нее так же", - сказал чиновник изданию.

Издание пишет, что город планирует в мае направить письмо в Россию и Беларусь, в котором будет указано, что администрация "с нетерпением ждет того дня, когда вы сможете посетить Хиросиму после того, как война будет завершена".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Совершено Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии.

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая онкологические заболевания и лучевую болезнь, составляло от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек - в Нагасаки. После этого Япония подписала капитуляцию, что позволило окончить Вторую мировую войну.

Япония поддерживает Украину и осуждает Россию

Япония с начала войны в Украине осудила Россию и ввела ряд санкций против нее. Также Токио оказывает поддержку Киеву, однако о поставках вооружений речь не идет.

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна решила поменять свою оборонительную позицию. Это произошло на фоне войны РФ против Украины.

Также японское правительство недавно ввело запрет на экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.

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