Замість західних запчастин: Україна фіксує зростання локальних технологій у російських ракетах

Українські фахівці відзначають зростання використання російських і білоруських компонентів у ракетах, що застосовуються проти України, що демонструє спроби Москви знизити залежність від західної електроніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Уламки російських ракет, що падають на територію України, дедалі частіше містять електроніку, вироблену в Росії та Білорусі.

За словами радника президента України та комісара з санкційної політики Владислава Власюка, це свідчить про те, що Росія поступово замінює західні мікросхеми й деталі, на які раніше доводилося покладатися через контрабанду.

Західні країни намагалися обмежити доступ РФ до сучасних компонентів і чіпів для озброєнь, але Москва знаходить способи компенсувати їхню нестачу за допомогою вітчизняних і білоруських технологій.

"У нових версіях "Іскандерів" значно менше західних компонентів, а частка російських і білоруських деталей збільшилася порівняно з 2022 роком", - розповів Власюк. Він уточнив, що якість місцевих мікросхем поки що нижча за західні аналоги, однак це не знижує бойових характеристик ракет.

Балістична версія ракети залишається вкрай важкою для перехоплення через швидкість, що перевищує швидкість звуку, тоді як крилаті варіанти рухаються повільніше і легше піддаються виявленню.

Хоча Білорусь не бере безпосередньої участі в бойових діях, країна залишається ключовим союзником Росії, надаючи свою територію для запуску операцій на початку вторгнення у 2022 році.