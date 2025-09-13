ua en ru
Вместо западных запчастей: Украина фиксирует рост локальных технологий в российских ракетах

Украина, Суббота 13 сентября 2025 07:30
Вместо западных запчастей: Украина фиксирует рост локальных технологий в российских ракетах
Автор: RBC.UA

Украинские специалисты отмечают рост использования российских и белорусских компонентов в ракетах, применяемых против Украины, что демонстрирует попытки Москвы снизить зависимость от западной электроники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Обломки российских ракет, падающих на территорию Украины, все чаще содержат электронику, произведенную в России и Беларуси.

По словам советника президента Украины и комиссара по санкционной политике Владислава Власюка, это свидетельствует о том, что Россия постепенно заменяет западные микросхемы и детали, на которые раньше приходилось полагаться из-за контрабанды.

Западные страны пытались ограничить доступ РФ к современным компонентам и чипам для вооружений, но Москва находит способы компенсировать их недостаток с помощью отечественных и белорусских технологий.

"В новых версиях "Искандеров" значительно меньше западных компонентов, а доля российских и белорусских деталей увеличилась по сравнению с 2022 годом", - рассказал Власюк. Он уточнил, что качество местных микросхем пока ниже западных аналогов, однако это не снижает боевых характеристик ракет.

Баллистическая версия ракеты остается крайне трудной для перехвата из-за скорости, превышающей скорость звука, тогда как крылатые варианты движутся медленнее и легче поддаются обнаружению.

Хотя Беларусь не принимает непосредственного участия в боевых действиях, страна остается ключевым союзником России, предоставляя свою территорию для запуска операций в начале вторжения в 2022 году.

Напоминаем, что председатель оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп выступил с предложением обеспечить Украину дальнобойным оружием и получить разрешение на уничтожение российских дронов еще до их проникновения в воздушное пространство страны.

Отметим, что российские войска продолжают нарушать нормы ведения войны, используя химическое оружие на территории Украины. Журналисты смогли определить отдельные подразделения РФ, которые обладают подобным вооружением и применяют его против украинских защитников.

