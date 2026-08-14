Замість Wildberries: Росія запустила свій маркетплейс дронів - майже на рік пізніше за Україну
Росія лише 1 серпня 2026 року вивела з пілотного режиму власний військовий маркетплейс "Рой.Маркет", який дозволяє продавцям самостійно розміщувати товари для безпілотників та іншого спорядження. Це на рік пізніше за українські DOT-Chain Defence та Brave1 Market.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ "Коммерсантъ".
Як працює "Рой.Маркет" і що на ньому продають
За словами голови правління російського Центру безпілотних систем і технологій (ЦБСТ) Андрія Безрукова, до 1 серпня значну частину операцій на майданчику виконувала команда самого "Рой.Маркету". Тепер продавці зможуть самостійно розміщувати товари, керувати асортиментом, цінами та залишками, а також обробляти замовлення через особистий кабінет.
Платформа була запущена ще на початку 2025 року, але весь цей час працювала у пілотному режимі - спершу ЦБСТ формував логістичну інфраструктуру та тестував модель спецпостачання.
Асортимент майданчика виходить за межі комплектуючих для дронів: там представлені 3D-принтери, оптоволоконні котушки, антени, зарядні пристрої та інше обладнання для польових лабораторій.
Наступним етапом ЦБСТ планує залучити виробників польової форми, засобів індивідуального захисту та бронезахисту, а також продавців, які раніше працювали на "цивільних" маркетплейсах на кшталт Wildberries чи Ozon.
Комісія "Рой.Маркету" з обороту буде, за словами представників ЦБСТ, "суттєво нижчою", ніж на масових маркетплейсах, хоча витрати на логістику лягають на самого продавця.
Доставку переводять на розподілену модель 4PL: товар може залишатися у продавця чи наявній логістичній інфраструктурі до моменту замовлення, а до самої доставки залучають кількох операторів одразу - це, як розраховують у ЦБСТ, дозволить розширювати географію постачань без створення власної складської мережі.
Для покупців майданчик залишається закритим - з авторизованим доступом і розмежуванням прав користувачів. У подальшому ЦБСТ планує підключити до платформи інші силові відомства, окрім Міноборони РФ, і розвивати B2B-напрямок. До 2027 року на "Рой.Маркеті" розраховують розмістити понад 10 тисяч товарних позицій.
В Україні діють DOT-Chain Defence та Brave1 Market - ще з весни-літа 2025 року.
З середини липня 2026 року Сили оборони України методично б'ють по логістичних центрах Wildberries на території Росії. Після перших ударів компанія видалила зі свого каталогу розділ "Все для СВО", проте сотні тисяч товарів воєнного призначення нікуди не зникли - їх просто перенесли до інших категорій.