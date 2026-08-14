Замість Wildberries: Росія запустила свій маркетплейс дронів - майже на рік пізніше за Україну

Росія лише 1 серпня 2026 року вивела з пілотного режиму власний військовий маркетплейс "Рой.Маркет", який дозволяє продавцям самостійно розміщувати товари для безпілотників та іншого спорядження. Це на рік пізніше за українські DOT-Chain Defence та Brave1 Market.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ "Коммерсантъ" .

Як працює "Рой.Маркет" і що на ньому продають

За словами голови правління російського Центру безпілотних систем і технологій (ЦБСТ) Андрія Безрукова, до 1 серпня значну частину операцій на майданчику виконувала команда самого "Рой.Маркету". Тепер продавці зможуть самостійно розміщувати товари, керувати асортиментом, цінами та залишками, а також обробляти замовлення через особистий кабінет.

Платформа була запущена ще на початку 2025 року, але весь цей час працювала у пілотному режимі - спершу ЦБСТ формував логістичну інфраструктуру та тестував модель спецпостачання.

Асортимент майданчика виходить за межі комплектуючих для дронів: там представлені 3D-принтери, оптоволоконні котушки, антени, зарядні пристрої та інше обладнання для польових лабораторій.

Наступним етапом ЦБСТ планує залучити виробників польової форми, засобів індивідуального захисту та бронезахисту, а також продавців, які раніше працювали на "цивільних" маркетплейсах на кшталт Wildberries чи Ozon.

Комісія "Рой.Маркету" з обороту буде, за словами представників ЦБСТ, "суттєво нижчою", ніж на масових маркетплейсах, хоча витрати на логістику лягають на самого продавця.

Доставку переводять на розподілену модель 4PL: товар може залишатися у продавця чи наявній логістичній інфраструктурі до моменту замовлення, а до самої доставки залучають кількох операторів одразу - це, як розраховують у ЦБСТ, дозволить розширювати географію постачань без створення власної складської мережі.

Для покупців майданчик залишається закритим - з авторизованим доступом і розмежуванням прав користувачів. У подальшому ЦБСТ планує підключити до платформи інші силові відомства, окрім Міноборони РФ, і розвивати B2B-напрямок. До 2027 року на "Рой.Маркеті" розраховують розмістити понад 10 тисяч товарних позицій.